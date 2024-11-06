Samsunspor’dan bahis şikesi iddialarına yanıt: Kafasını koparalım

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel dünkü köşe yazısında Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçında bahis şikesi yapıldığını iddia etti. Ağırel, "Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır" bahsini yapmış. Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin Türk Lirası yatırmış ve tam tamına 1 milyon 725 bin TL kazanmış. Üstelik aynı kuponu 238 kişi daha oynamış!” diyerek kuponu ilk oynayan kişinin daha önce düşük oranlı maçlara bahis yaptığını söyledi.

Ağırel, “Siz olsanız sürekli 1.50 oranlarla oynayıp birden 34.50 orana 50 bin lira basar mısınız? Bu eşyanın tabiatına aykırı değil mi? Bu tür bir kuponun bu kadar yüksek miktarlarda oynanması ve birden fazla kişi tarafından aynı kuponun tercih edilmesi sizce de garip değil mi?" ifadelerini kullandı.

SAMSUNSPOR BAŞKANI YILDIRIM’DAN YANIT GELDİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımının 4-1 kazandığı maçla ilgili ortaya çıkan iddialara yanıt verdi. Samsun yerel basınından Gerçek Haber’e konuşan Yıldırım, çıkan iddialara sert yanıt vererek araştırılmasını istedi.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an yurtdışından çalışıyorum. Benim bahisle işim yok. Sonuna kadar girsinler. Kim yaptıysa bulalım, kafasını koparalım. Daha ne diyeceğim, ben tertemiz bir insanım. Böyle bahis işleri olmuş, birileri paraları indirmiş, atmış cebine. Ben neden bunun pisliği ile uğraşayım. Kim oynamışsa o kuponu, parayı kim almışsa bulunsun. Hesabı sorulsun. Bunun dibine kadar birlikte girelim"