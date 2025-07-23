Samsunspor'dan bir iç transfer daha!

Kaynak: İHA
Samsunspor'dan bir iç transfer daha!

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, iç transferlerine tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz ekibi, son olarak Marius Mouandilmadji ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İki dönem transfer yasağı sonrası kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren Samsunspor, iç transferde de hız kesmiyor. Bu sezon Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek Karadeniz temsilcisinde sezon sonu sözleşmesi bitecek Çadlı futbolcu Mouandilmadji ile yeni sözleşme imzalandı.

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Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sezonun en skorer ismi Marius Mouandilmadji, 2028’e kadar kırmızı-beyaz formamızla beraber bizimle olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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Mouandilmadji, Samsunspor'un bu sezon Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Celil Yüksel ve Emre Kılınç'ın ardından sözleşme yenilediği 8. oyuncu oldu.
28 yaşındaki futbolcu, Samsunspor formasıyla çıktığı 65 maçta 20 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

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