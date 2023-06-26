Samsunspor'dan Borini hamlesi

Geçen sezon Karagümrük'te gösterdiği performansla birçok takımı peşine takan Borini'ye sürpriz bir talip çıktı.

Fanatik'te geçen habere göre, Karagümrük ile sözleşmesi biten Borini'yi Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor istiyor.

Türkiye'de kalmak istediği bilinen Borini, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı.

Başarılı oyuncunun menajerler tarafından Samsunspor'a önerildiği kaydedildi.

Borini bu sezon çıktığı 30 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca gelecek sezon Konferans Ligi'nde boy gösterecek Adana Demirspor'a da Borini önerildi.