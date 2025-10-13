Süper Lig ekibi Samsunspor, taraftarlarına büyük bir jest yaptı.

Karadeniz ekibi, Avrupa maçları ve dört büyüklerle oynanacak karşılaşmalar dışında tüm Süper Lig maçlarında; kadınlara, öğrencilere ve engelli taraftarlarına kale arkası biletlerini ücretsiz verecek.

Samsunspor'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.

Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir."