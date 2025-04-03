Samsunspor’dan derbi sonrası flaş paylaşım: Osimhen’in pozisyonuna dikkat çekti

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Samsunspor’dan derbi sonrası flaş paylaşım: Osimhen’in pozisyonuna dikkat çekti

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi mağlup ettiği derbi mücadelesi sonrası Samsunspor’un yaptığı paylaşım dikkat çekti. Karadeniz temsilcisi, Osimhen’in sarı kart gördüğü pozisyonu paylaştı.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Kartların havada uçuştuğu karşılaşmada Victor Osimhen de sarı kart gören isimlerden biriydi.

Samsunspor, Osimhen'in sarı kart gördüğü ve ardından hakem Cihan Aydın'a temasta bulunduğu pozisyonu paylaştı.

Karadeniz ekibi, paylaştığı bu görüntünün altına ise Cihan Aydın'ın Fenerbahçe maçında kendisine itiraz ederken temasta bulunan Marius Mouandilmadji'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonu ekledi.

Soru işareti ve ünlem işaretiyle paylaşımı yapan Samsunspor, Cihan Aydın'ın birbirine benzeyen iki pozisyonda iki farklı karara hükmettiğini ima etti.

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