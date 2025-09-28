Samsunspor'dan hakem çıkışı: Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçta hakem Batuhan Kolak'ın verdiği kararlara tepki gösterdi.

HT Spor yayına telefonla bağlanan Yüksel Yıldırım, "Çok iyi başladık, 2-0 da öne geçtik ama daha sonra herkesin gördüğü gibi hakemin oyuna müdahaleleri vardı. Verdiği kararların neredeyse hepsi aleyhimizeydi. Yediğimiz golden önce faul vardı. Maalesef faulü es geçti. Peşinden golü yedik" dedi.

"RAKİP OYUNCUNUN YAPTIĞI RESMEN OYUNDU"

Samsunspor futbolcusu Cherif Ndiaye'ye verilen kırmızı kartın yanlış olduğunu söyleyen Yıldırım, "Sonra oyuna çok etkisi olan ikinci sarıdan bir kırmızı kart verdi. Giden topa hem bizim oyuncumuz Cherif Ndiaye hem Gaziantepli oyuncu kayarak ayaklarını koydu. İlk müdahaleyi Gaziantepli oyuncu yapıyor ama ikisi de kendini yere bıraktı. Gaziantepli oyuncunun yaptığı resmen bir oyundu. Neredeyse 50 dakika 10 kişi oynadık" diye konuştu.

???? "Yediğimiz golde faul vardı ama es geçildi. Gereksiz yere 50 dakika 10 kişi oynadık."

???? "TFF ile görüşeceğim, hakkımız olan 3 puanı hakem yüzünden alamadık."

???? "Fenerbahçe ile maç oynayacağız, forvetimiz yok. MHK Başkanına söylüyorum: Yeter artık! Hakemlerin elinde rezil… pic.twitter.com/fnXa32ffCw — HT Spor (@HTSpor) September 27, 2025

"ARTIK YETER!"

ABD'de olduğunu, Türkiye'ye dönünce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşeceğini dile getiren Yüksel Yıldırım, "Hakkımız olan 3 puan yerine 1 puana sevindik, o duruma getirdi hakem. Hem MHK Başkanı'na hem TFF Başkanı'na söyleyeceğim artık yeter yani. Biz mümkün olduğunca yapıcı tarafta olalım dedik ama bu kadar susarsak hakemler böyle geliyor..." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİN ELİNDE REZİL OLUYORUZ"

Haftaya Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Yıldırım, "Haftaya Fenerbahçe maçında forvetim yok. Resmen Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar. Biz bunları kabul edemeyiz. Bu hakemlerin elinde rezil oluyoruz. Kaç milyon para harcıyoruz, bu parayı bulana kadar alnımız çatlıyor. sonra hakemlerin yanlış kararlarıyla yaptığımız her şey gidiyor" dedi.