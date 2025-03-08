Samsunspor’dan kadınlar gününe özel anlamlı video

Kaynak: DHA
Samsunspor’dan kadınlar gününe özel anlamlı video

Samsunspor Futbol Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın taraftarlarının hikayelerini ve güçlü duruşlarını yansıtan bir video hazırladı.

Samsunspor Futbol Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın taraftarlarının hikayelerini ve güçlü duruşlarını yansıtan bir video hazırladı. "8 Mart: Bizim Hikayemiz" başlıklı paylaşılan video kadınların toplumsal hayattaki ve spordaki önemine vurgu yapıldı.

Samsunspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kadınların spordaki varlığını güçlendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve bu alandaki desteğini artırarak sürdürmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde kadın taraftarlarımızla bir araya gelinmiş, farkındalık eğitimi verilmiş ve yeşil sahada deneyim yaşamaları sağlanmıştır. Ayrıca, 2021 yılında başlattığımız mor forma projesi kapsamında, 5-6 Mart tarihlerinde çeşitli aktivasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile kadınların spordaki görünürlüğünü artırmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" denildi.

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