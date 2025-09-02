Samsunspor'dan kanat takviyesi! 3 yıllık imzaladı

Samsunspor yeni transferi Tanguy Coulibaly'i resmen açıkladı.

Montpellier'den kadrosuna kattığı 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi bu yaz dönemindeki 9'uncu transferini gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Artık yeni yolculuğunda Atatürklü Arma için sahaya çıkacak! Samsunspor ailesine hoş geldin Tanguy!" denildi.