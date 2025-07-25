Samsunspor'dan kötü prova!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Samsunspor üçüncü hazırlık maçına Hollanda temsilcisi Almere City FC karşısında çıktı. Sportpark Driel Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekip sahadan 2-1’lik yenilgi ile ayrıldı.
SAMSUNSPOR MAÇA KÖTÜ BAŞLADI
Karadeniz ekibi, mücadeleye Efe Berat Törüz, Zeki Yavru, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Soner Aydoğdu, Antoine Makoumbou, Polat Yaldır, Olivier Ntcham, Anthony Musaba ve Landry Dimata ilk 11’iyle çıktı.
İlk yarıda etkili olamayan Samsunspor, 38. dakikada Jamie Jacobs, 44. dakikada ise Julian Rijkhoff’un golleriyle devreyi 2-0 geride kapattı.
BEDİRHAN’IN GOLÜ YETMEDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Samsunspor, 76. dakikada Bedirhan Çetin’in golüyle farkı 1’e indirdi. Ancak kalan sürede başka gol olmayınca Samsunspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.