Samsunspor'dan Midtsjö açıklaması

Samsunspor teknik direktörü Hüseyin Eroğlu yaptığı açıklamada "Midtsjö'ye ilgimiz olmuştu. Süreç devam ediyor" dedi.

Samsunspor'dan Midtsjö açıklaması

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig’de 3. Hafta geride kalırken henüz sadece 1 puan kazanan Samsunspor’un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2022-2023 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni'nde Galatasaray’ın Norveçli yıldızı Midtsjö hakkında açıklamalarda bulundu..

Hüseyin Eroğlu yaptığı açıklamada, "Süreç 15 Eylül'de bitiyor. Bir taraftan maçlarımıza odaklandık diğer taraftan transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Midtsjö'ye ilgimiz olmuştu. Süreç devam ediyor ancak birçok oyuncuyla temasımız ve görüşmemiz var. Aramıza katılacak oyuncular tabii ki olacak." İfadelerini kullandı.

Karadeniz temsilcisi bu transfer döneminde Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı transfer etti.

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