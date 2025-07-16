Samsunspor'dan Okan Kocuk'a imza

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Samsunspor'dan Okan Kocuk'a imza

Samsunspor, Okan Kocuk'un sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kaleci Okan Kocuk'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Avrupa'nın enleri arasına giren ve kalemizi 14 maçta gole kapatan tecrübeli eldiven Okan Kocuk ile sözleşmemizi 2028’e kadar uzattık! Birlikte nice başarılara Okan!

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