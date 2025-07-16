Samsunspor'dan Okan Kocuk'a imza

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kaleci Okan Kocuk'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA
Avrupa'nın enleri arasına giren ve kalemizi 14 maçta gole kapatan tecrübeli eldiven Okan Kocuk ile sözleşmemizi 2028’e kadar uzattık! Birlikte nice başarılara Okan!
Avrupa'nın enleri arasına giren ve kalemizi 14 maçta gole kapatan tecrübeli eldiven Okan Kocuk ile sözleşmemizi 2028’e kadar uzattık! ✍️— Samsunspor ???????? (@Samsunspor) July 16, 2025
Birlikte nice başarılara Okan! ????????⚪#Samsunspor #OkanKocuk pic.twitter.com/eJaSViPxw4