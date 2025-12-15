Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden, 4 maçtır da kazanamayan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Mainz karşılaşmasını kazanarak kötü gidişatı sonlandırmayı amaçlıyor.

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ve kulübün futbol direktörü Fuat Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

'KOŞULSUZ DESTEKLEMEK LAZIM'

Ligdeki Başakşehir mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını söyleyen Başkanvekili Veysel Bilen, her koşulda, her zaman 'Samsunspor' diyen taraftara ve taraftar gruplarına gönülden teşekkür ederek, "Biz başarı elde edersek hep söylüyorum, basınıyla, camiasıyla, taraflarıyla, oyuncusuyla, yönetimiyle beraber elde ederiz bu başarıyı. Bunun için de koşulsuz, kayıtsız desteklememiz lazım." dedi.

Başakşehir maçında bazı oyuncuların protesto edildiğine dikkati çeken Bilen, takıma ve oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

'SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI MAIZ'

Birlik olunması gereken günlerden geçtiklerini vurgulayan Bilen, Mainz karşısında 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir yolculuk başlıyor değerli arkadaşlar. Mainz maçıyla beraber yeni bir sayfa açıyoruz. Ne o? Avrupa'da ilk 8'e kalmak için belki de bu sezonun en önemli maçı Mainz maçı.

Beraberlik belki 11 puanla ilk 8'e sokacak. Galip gelirsek ilk 2-3 olacağız. Başka bir senaryo çıkacak ama öbür türlü de zaten biz yine bu oyuncu kardeşlerimiz sayesinde Konferans Ligi'ne play-off da olsa en kötüsünden devam edeceğiz.

Oyuncu kardeşlerim de kendi aralarından şunu diyorlar. 'Bizim için Mainz maçı önemli.' O nedenle Mainz maçında onların kafasını rahatlığa eriştirmemiz lazım. Huzura ermeleri lazım. Morallerini yükseltmemiz lazım." diye konuştu.

'ÜLKEMİZE PUAN KAZANDIRACAĞIZ'

Bilen, sözlerine şöyle devam etti:

"Mainz maçı bizim için son derece önemli. Biz o maça da orada gurbetçi Türklerimizin de başını öne eğdirmemek için buradan giden taraftarlarımızla beraber, oyuncu kardeşlerim inanıyorum ki Başakşehir maçından çok farklı bir şuurla, gururla o armanın değerini bilerek mücadele edecekler.

Puan alacağız, puanlar alacağız, ülkemize puan kazandıracağız ve bu gruptan çıkacağız. Ola ki çıkamadık. Dünyanın sonu değil. Play-off var. Play-off'ta eşleşeceğimiz takımla biz yine yolumuza çeyrek final, yarı final hedefiyle devam ederiz."

KADROYA TAKVİYE YAPILACAK

Veysel Bilen, teknik direktör Thomas Reis'le görüşerek ara transfer döneminde takıma takviye yapacaklarını aktardı.

'SAMSUN'U YİNE AVRUPA'DA, TÜRKİYE'DE ŞAHLANDIRACAĞIZ'

Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa ise tartışılan Eyüp Aydın'ın daha önce aynı takımda oynadığı Galatasaraylı futbolcu büyüğünün elini öpmesinin gayret normal bir durum olduğunu ifade etti.

Perşembe günü önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Çapa, şunları kaydetti:

"Yani bizim için gerçekten çok önemli ve çok değerli bir karşılaşma. Biz tamamen odak noktamızı oraya koyalım. Çünkü şu anda yapmış olduğumuz bize hiçbir şey kazandırmayacak.

Oyuncu grubunda zaten bu var. Maçın değerini çok çok iyi biliyorlar. Biz ona odaklanalım hep birlikte. Eminim bu bize çok daha şey kazandıracak. Gereksiz şeylere boşuna şu anda zaman harcamayalım. Gereksiz yere insanlar birbirini kırmasın. Hiç gerek yok buna.

Önemli olan burada birlik, beraberlik içinde perşembe günü inşallah güzel bir sonuç alacağız. Samsun'u yine Avrupa'da, Türkiye'de şahlandıracağız. Güzel bir şekilde inşallah yılbaşında ve yılbaşından sonra oturduğumuzda bunları konuşuruz."