Samsunspor'dan taraftarlarına müjde

Samsunspor, taraftarın mağduriyet yaşamaması için alınan kararı kamuoyu ile paylaştı. Kırmızı-beyazlılardan konu hakkında yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgili kurumlar ve biletleme firmalarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, deplasman karşılaşmalarında taraftarlarımızın bilet alım süreçlerini kolaylaştıracak önemli bir düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda; Deplasman müsabakalarında, ev sahibi kulübün çalıştığı biletleme sistemine ücretsiz olarak üyelik yapılabilecektir" ifadeleri yer aldı.

AÇIKLAMADA AYRICA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Taraftarlarımızdan herhangi bir vize veya üyelik bedeli talep edilmeyecektir. Passolig kartı bulunan taraftarlarımız, kartlarının vize süresi dolmuş olsa dahi üyeliklerini ücretsiz güncelleyerek bilet satın alabileceklerdir. Söz konusu düzenleme; taraftarlarımızın mağduriye