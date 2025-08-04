Samsunspor'dan taraftarlarına müjde

Kaynak: İHA
Samsunspor'dan taraftarlarına müjde

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, taraftarların deplasman müsabakalarında, ev sahibi kulübün çalıştığı biletleme sistemine ücretsiz olarak üyelik yapılabileceğini açıkladı

Samsunspor, taraftarın mağduriyet yaşamaması için alınan kararı kamuoyu ile paylaştı. Kırmızı-beyazlılardan konu hakkında yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgili kurumlar ve biletleme firmalarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, deplasman karşılaşmalarında taraftarlarımızın bilet alım süreçlerini kolaylaştıracak önemli bir düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda; Deplasman müsabakalarında, ev sahibi kulübün çalıştığı biletleme sistemine ücretsiz olarak üyelik yapılabilecektir" ifadeleri yer aldı.

AÇIKLAMADA AYRICA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Taraftarlarımızdan herhangi bir vize veya üyelik bedeli talep edilmeyecektir. Passolig kartı bulunan taraftarlarımız, kartlarının vize süresi dolmuş olsa dahi üyeliklerini ücretsiz güncelleyerek bilet satın alabileceklerdir. Söz konusu düzenleme; taraftarlarımızın mağduriye

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