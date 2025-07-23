Samsunspor'dan Victor Nelsson açıklaması!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu isimlerin başında gelen Victor Nelsson, Samsunspor'un radarına girdi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson için Galatasaray ile görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Samsunspor Galatasaray'ın yıldızı ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig devinden Kim Min-Jae bombası! Fenerbahçeliler şoka girdi: İstanbul'a geliyor

İşte Yıldırım'ın konu ile ilgili sözleri;

"NELSSON İÇİN EN GÜZEL YER SAMSUNSPOR OLUR"

Radyospor'a konuşan Yıldırım, "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca Nelsson'u takımda düşünmediğini iletmiş. Nelsson, Galatasaray'dan ayrılacaksa onun için en güzel yer Samsunspor olur. Galatasaray'dan Nelsson'u kiralamak istiyoruz. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olabilir." ifadeleriyle transfer iddialarını doğruladı.

Süper Lig devi bombayı patlattı! Hakim Ziyech ezeli rakibe imzayı atıyor

Arda Güler adeta yıkıldı! Hayatının şoku: Olmaz denilen oldu...

Viktor Gyökeres Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho bizzat açıkladı