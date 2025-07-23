Samsunspor'dan Victor Nelsson açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor'dan Victor Nelsson açıklaması!

Galatasaray'da gözden düşen Victor Nelsson için Samsunspor iddiaları gündeme gelmişti. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, çıkan iddiaları doğruladı ve sarı-kırmızılılar ile görüştüklerini açıkladı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu isimlerin başında gelen Victor Nelsson, Samsunspor'un radarına girdi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson için Galatasaray ile görüşme yaptıklarını dile getirdi.

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İşte Yıldırım'ın konu ile ilgili sözleri;

"NELSSON İÇİN EN GÜZEL YER SAMSUNSPOR OLUR"

Radyospor'a konuşan Yıldırım, "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca Nelsson'u takımda düşünmediğini iletmiş. Nelsson, Galatasaray'dan ayrılacaksa onun için en güzel yer Samsunspor olur. Galatasaray'dan Nelsson'u kiralamak istiyoruz. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olabilir." ifadeleriyle transfer iddialarını doğruladı.

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