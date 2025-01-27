Samsunsporlu Emre Kılınç ameliyat oldu

Kaynak: İHA
Samsunsporlu Emre Kılınç ameliyat oldu

Samsunspor’un orta saha oyuncusu Emre Kılınç ameliyat oldu. Tecrübeli oyuncunun el parmağı Gaziantep FK maçında kırılmış ve maçın bir bölümünü kırık kemikle oynamıştı.

Samsunspor’un orta saha oyuncusu Emre Kılınç, sağ el ikinci parmak tarak kemiğindeki (metakarp) kırık nedeniyle VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Atakan Telatar tarafından ameliyat edildi.

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Atakan Telatar, “Sağ el 2. metakarp kemiğinde oluşan parçalı kırık, cerrahi müdahale ile düzeltildi ve stabiliteyi sağlamak amacıyla plak tespiti yapıldı. Operasyon sorunsuz geçti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Hastamız düzenli aralıklarla kontrol edilecek ve en kısa sürede günlük yaşamına dönmesi için gerekli destek sağlanacaktır” dedi.

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