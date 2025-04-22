Samsunspor’un Avrupa hayali tehlikeye girdi

Kaynak: İHA
Samsunspor’un Avrupa hayali tehlikeye girdi

Süper Lig’in flaş ekiplerinden Samsunspor son haftalardaki düşüşü ile dikkat çekiyor. Karadeniz temsilcisi son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken Avrupa hayali tehlikeye girdi.

Süper Lig’de son 23 haftadır ilk üç sırada yer alan Samsunspor, son 8 haftada sadece 1 galibiyet alarak, Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.

Ligde 23 haftadır ilk 3 sırada kendine yer bulan Samsunspor, son 8 maçtır ise eski günlerini arıyor. Kırmızı-beyazlılar bu 8 maçın son 4’ünden puan alamazken bu süreçte sadece küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor’u yenebildi. Samsun temsilcisi, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak Beşiktaş, Eyüpspor ve Göztepe’nin kendisine yaklaşmasına engel olamadı. 33. haftaya da maç fazlası ve 51 puanla 3. sırada girecek olan Samsunspor’u 50 puanlı Eyüpspor (31 maç), 49 puanlı Beşiktaş (30 maç) ve 48 puanlı Başakşehir (30 maç) takip ediyor. Samsunspor ligde kalan son 5 maçında ise Bodrum FK (D), Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak.

PENALTI KABUSU DEVAM EDİYOR

Samsunspor 1-0 kaybettiği Alanyaspor maçında da Carlo Holse ile penaltı atışından yararlanamadı. Samsunspor böylece bu sezon kazandığı 6 penaltıdan 4’ünü kaçırmış oldu. Penaltıları gole çevirme oranı yüzde 33,3’te kalan Samsunspor bu istatistiği ile ligdeki 19 takım arasındaki en kötü takım oldu.

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