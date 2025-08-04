Samsunspor’un Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi Arda Turan!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de sürpriz bir başarıya imza atarak Avrupa Ligi bileti alan Samsunspor’un Play-Off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi sonucunda Karadeniz ekibi, Shakhtar Donetsk- Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile eşleşti. Samsunspor Play-Off eşleşmesinde ilk maçını deplasmanda oynayacak.
AVRUPA LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Avrupa Ligi Play Off ilk maçları 21 Ağustos, rövanş maçları ise 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.