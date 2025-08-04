Samsunspor’un Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi Arda Turan!

Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor’un Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi Arda Turan!

Samsunspor’un Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de sürpriz bir başarıya imza atarak Avrupa Ligi bileti alan Samsunspor’un Play-Off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi sonucunda Karadeniz ekibi, Shakhtar Donetsk- Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile eşleşti. Samsunspor Play-Off eşleşmesinde ilk maçını deplasmanda oynayacak.

AVRUPA LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi Play Off ilk maçları 21 Ağustos, rövanş maçları ise 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Son Haberler
Elazığ-Diyarbakır yolunda korkunç kaza
Elazığ-Diyarbakır yolunda korkunç kaza
Galatasaray'da flaş ayrılık! Duyanlar kulaklarına inamamadı: 1. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'da flaş ayrılık! Duyanlar kulaklarına inamamadı: 1. Lig ekibine imza attı
Anne sütü gelecek nesilleri kurtarıyor! İşin uzmanları anlattı
Anne sütü gelecek nesilleri kurtarıyor! İşin uzmanları anlattı
Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!
Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!
Sahte diploma skandalı kan dondurdu! Ölülerin kayıtları silinmiş
Sahte diploma skandalı kan dondurdu! Ölülerin kayıtları silinmiş