Samsunspor'un başı büyük belada

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre: Samsunspor, Braga'nın bilgisi ve onayı olmadan Joe Mendes için uçak bileti aldı ve oyuncuyu İstanbul’a getirdi. Mendes, Braga’nın ve menajerlerinin izni olmadan bu yolculuğu gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından Braga, oyuncuyu Avusturya kampına geri çağırdı. Portekiz kulübü, Samsunspor’u FIFA’ya şikayet edecek.

BAŞKAN YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Portekizli sağ bek Joe Mendes ile her konuda anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Yıldırım yaptığı paylaşımda, “Manavdan güzel haberler gelmeye devam ediyor büyük Samsunspor taraftarına. An itibarıyla Joe Mendes ile her konuda anlaştık. Hayırlı olsun! 60. yıl hediyeleri birer birer gelmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.