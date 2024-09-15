Samsunspor'un efsane teknik direktörü hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Samsunspor’un efsane teknik direktörü Gheorghe Multescu, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Rumen teknik adamın vefatı ile ilgili olarak bir taziye mesajı yayınlayan Samsunspor paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüzde 1993 – 1997 ve 2003 – 2004 sezonlarında teknik direktör olarak görev yapan Gheorghe Multescu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbol dünyasında iz bırakan değerli hocamızın kaybı camiamız için büyük bir kayıp olmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz”

BALKAN KUPASI FATİHİ

Karadeniz ekibinin başında toplamda 133 maça çıkan Gheorghe Multescu kırmızı-beyazlılar ile 1993-1994 sezonunda kazanılan Balkan Kupası’nı kazanmıştı.

SÜPER LİG'DE 4 KULÜBÜ DAHA ÇALIŞTIRMIŞTI

Rumen teknik adam Samsunspor’un yanı sıra Süper Lig’de Kayserispor, Adanaspor, Ankaragücü ve Gaziantepspor takımlarını da çalıştırmıştı.