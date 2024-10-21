Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can’a faul yapıldı mı? Eski hakemler açıkladı

Süper Lig’in 9. Haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 88. dakikada kalesinde bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

Sarı lacivertliler, aldığı beraberlikle Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşerken 1 maç eksiği bulunuyor. Fenerbahçe’de özellikle Teknik Direktör Mourinho’nun kadro tercihleri büyük tepki çekti.

Samsunspor’da Soner Aydoğdu’nun 88. dakikada golcü bulduğu pozisyonda İrfan Can Kahveci’ye faul yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Beinsports’ta yayınlanan Trip programında konuşan ünlü hakem yorumcuları pozisyonu değerlendirdi.

İşte tartışmalı pozisyon ile ilgili görüşler:

Deniz Çoban: Ne bir faul var ne de bir elle oynama! Gol temiz. Hakem arkadaşımız o kadar basit temaslara faul çaldı ki, o standarta bakınca buna da çalsa giderdi. 8. dakikada Kostic'e çaldığı faul ve sarı karta bakınca... Ne o fauldü ne bu faul. Bu gol temiz. Kimse bir şey aramasın.

Bülent Yıldırım: Samsunsporlu futbolcu avantajı elde edip İrfan Can'ın arkasına kaçtıktan sonra o küçük şarjdan İrfan faydalanmak istemiş. Bir ihlal görmüyorum. Burada faul yok.

Bahattin Duran: Samsunsporlu oyuncunun İrfan Can'a bir müdahalesi var elle, benim için bu müdahale bir ihlal değil, devam kararı doğru.