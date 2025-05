Samsunspor’un hedefi 3’üncülük

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sivasspor’un ligde kalmak için 3 puan almak zorunda olduğunu, kendilerinin de lig üçüncüsü olmak için galip gelmek mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Ligin 36. haftasında Sivasspor ile kendi sahasında karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürüyor. Takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nde basın açıklamasında bulunan Thomas Reis, Avrupa virajındaki kritik karşılaşma öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi.

'SİVASSPOR İÇİN SAMSUNSPOR MAÇI LİGDE KALMAK İÇİN SON ŞANS’

Mücadelenin hem Sivasspor hem de Samsunspor için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Bizim için her maç çok çok önemli. Biz her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Tabi son haftalarda oynamış olduğumuz maçlara baktığımızda kesinlikle çok daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Rakibimizin durumundan haberdarız. Yarınki maç onlar için ligde kalmak adına son şans diyebilirim. Ama bizim de kendi belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz var ligin sonu için. Şu an dördüncü sıradayız ama mümkünse üçüncülük için yarışmak istiyoruz" diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ LİGİ 3. SIRADA BİTİRMEK’

Ligi 3. sırada bitirmenin Avrupa kupalarında kesin yer almanın tek yolu olduğunun altını çizen Thomas Reis, "Kazanırsak hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Eğer biz üçüncü sırada bitirecek olursak, sadece bir maç oynayacağız anlamına geliyor. O maçı kaybetseniz bile direkt olarak Konferans Ligi gruplarına kalıyorsunuz. Bu sebepten dolayı da mümkünse hedefimiz kesinlikle ligi 3. sırada bitirmek. Şu an bulunmuş olduğumuz konum 4. sırada ama dediğim gibi biz kesinlikle ligi 3. sırada tamamlamak istiyoruz. Çünkü 4. sırada olmanız durumunda da birçok eleme turuna katılmanız gerekiyor. Bu da işleri biraz daha da zorlaştıracaktır diyebilirim. Oyuncularımın herhangi bir rehavete kapılacaklarını zannetmiyorum" açıklamalarında bulundu.