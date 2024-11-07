Samsunspor’un hocasına flaş soru: Galatasaray’ı yenerseniz başkan ile aranız açılır mı?

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu. Reis'in "Galatasaray'ı yenerseniz başkanla aranız açılır mı?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

Reis soruya verdiği cevapta, "Esprili bir cevap verebilirim buna. Başkanımızın ne düşündüğünü, tam olarak ne istediğini bilemiyorum. Hakem sorusuna gelecek olursak Türkiye'de bu durumlar farklı oluyor. Hakemin Galatasaray'dan bilet alıyor olması, maçlarına gidiyor olması bizi çok ilgilendirmiyor. Takım olarak elimizden en gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray maçında iyi bir sonuç alırsak lige heyecan katacağımızı düşünüyorum. Bizim hedefimiz zaten iyi bir sonuç almak. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Daha önce belirlemiş olduğumuz 42 puan hedefimiz vardı. Bu da zaten ligde kalmak için belirlemiş olduğumuz puandı. 42 puana ulaştıktan sonra yeni hedef için konuşabiliriz." dedi.

Reis'in açıklamalarının devamı şöyle:

"Kadro seçimi yapmak zorundayım, zor olacak. Çünkü bütün oyuncularım antrenmanda çok iyi performans gösteriyor. Oyuna giren oyuncularımız da her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Başarının ana faktörü takım olarak göstermiş olduğumuz performans ve takım olarak hep birlikte hareket etmemizdir."