Samsunspor’un kadrosu ara transferde daraldı: Reis için bu bir fırsat

Samsunspor'un, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlıların Alman teknik direktörü Thomas Reis, takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Hatayspor galibiyeti, puan durumu, takımdan ayrılanlar ve Konyaspor maçından beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan Reis, Konya’ya güzel bir sonuç almak için gideceklerinin altını çizdi.



Konyaspor’un duran top ve hava toplarında üstün bir performans sergilediğine dikkat çeken Thomas Reis, "Ligde ikinci mağlubiyetimizi Konyaspor’a karşı almıştık. Her karşılaşma ve maç zor oluyor. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Hava toplarında ve kafa vuruşlarında etkili olan topçuları var. Tehlikeli oyuncuları olan ve duran topları etkili kullanan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bugüne kadar duran toplardan 9 gol attılar. Savunmayı en iyi şekilde yapmamız gereken bir karşılaşma olacak. Küme düşme potası ile aralarında 4 puan fark var. Son maçlarında şanssız bir mağlubiyet aldıklarını düşünüyorum. Bizim adımıza da zor geçecek bir maç olacak. Kesinlikle ilk yarıda oynadığımız maçtan daha iyi bir sonuç almak için Konyaspor maçında güzel performans gösterip, elimizden gelenin en iyisini yaparak, mutlu ayrılmak istiyoruz" dedi.



"TÜRK FUTBOLU ADINA ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Sahadan çekilme olaylarının Türk futboluna zarar verdiğine değinen 51 yaşındaki teknik direktör, hakem kararları hakkında sorulan soruyu ise, "Hakemlerle alakalı konuşmayı sevmiyorum. Sahadan çekilme olaylarının yaşanması Türk futbolu adına üzücü bir durum. Biz tamamen kendi oyunumuz ve maçlarımıza odaklanmak istiyoruz. Bizim de elimizden gelen sadece bu. Umarım kalan maçlarımızda da iyi bir hakem yönetimi ile karşılaşırız" diye cevaplandırdı.



"KONYASPOR MAÇINDA SADECE DEFANS YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Pazar günü karşılaşacakları Konyaspor’a karşı sadece defans yapmak istemediklerini ve çeşitli hücum planları geliştirdiklerine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "İyi bir sonuç almak için önümüzde güzel bir fırsat var. İlk karşılaşmayı kaybetmiştik ve üzülmüştük. O karşılaşmada topa daha fazla sahip olan, maçın kontrolünü elinde tutan bizdik. Ancak şansız bir golle kaybetmiştik. Bu karşılaşmada çok daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. İyi bir maç olacaktır. Konyaspor karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz. Çok dikkatli olmamamız gerekiyor. Bazen önde basacağız bazen ikinci bölgede bekleyeceğiz. Bunları çok düzgün yapmamız gerekiyor. Bu geçiş oyununu çok iyi oynamamız gerekiyor. Sadece defans yapmak istemiyoruz. Defansif anlamda güzel işlerin yanı sıra ofansif anlamda da geçiş oyununu çok iyi oynamamız gerekiyor. İlk maça nazaran çok daha iyi bir sonuç almak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"KADROMUZ ÇOK GENİŞ DEĞİL VE BİRAZ DAHA DARALDI"

Reis, devre arasında ayrılan futbolcular ile birlikte geniş olmayan kadrolarının daha da daraldığına değinerek, "Lubo Satka’nın küçük bir sakatlığı var. O da takımla antrenmana başladı ve yarın kendisine ve durumuna bakacağız. Marc Bola’nın son maçta kas ağrıları olmuştu. Onunda da durumu gayet iyi. Kulübemizde de iyi ve oynayabilecek oyuncularımız var. Kadromuz çok geniş değil ve biraz daha daraldı ama iyi oyuncularımız ve o oyuncular için bu durum iyi bir fırsat olabilir. Sakatlık anlamında sadece Satka’nın küçük bir rahatsızlığı var" ifadelerini kullandı.