Samsunspor'un kararı Cihat Yaycı Paşa'yı kızdırdı! "Atatürk neden kışkırtıcı ve provokatif?"

Süper Lig ekibi Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan futbolunun devi Panathianikos ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, kırmızı-beyazlıların bu karşılaşmalara 'Atatürk' temalı formasıyla çıkması yönünde sosyal medyada sayısız paylaşım yapmıştı.

Son olarak Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Panathinaikos ile Atina'da oynayacağımız maça Kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok." şeklinde konuşarak bu konuya son noktayı koymuştu.

Bu gelişmenin ardından emekli Tümamiral Cihat Yaycı, yaptığı açıklama ile bu kararı eleştirdi.

İşte Yaycı'nın açıklaması;

"Yunanistan tepki gösterdi diye Atatürk temalı formadan vazgeçmek Samsunspor’a da hiç yakışmadı!!

Samsunspor, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışına ithafen "Yol gösteren bir çift göz" sloganıyla özel bir forma tasarlamış. Üzerinde Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı bu formayı, Yunanistan'da Panathinaikos karşısında giymek isteyen Samsunspor'un bu hamlesi Atina'da tepkiyle karşılanmış.

Yunanistan basını söz konusu formanın 'kışkırtıcı' bulunduğunu yazdı. Geçtiğimiz günlerde Yunan ekibinin yetkilileri, formanın 'provakatif' olacağı ve giyilmesinin önüne geçmek için UEFA'ya başvuruda bulunacaklarını söylemişti.Cihat Yaycı olarak ben de soruyorum;Devletimizin kurucusu Atatürk’ün teması bulunduğu forma neden kışkırtıcı ve provokatif?

Samsunspor yönetimi de Yunanları haklı mı buldu ki, Atatürk temalı forma giymekten “ortamı germeye gerek yok” diyerek vaz geçti? Devletimizin kurucusuna ve Milli Mücadelemize böyle hakaret edenler nereye şikayet ederse etsin! Ama Atatürk’ün milli mücadeleyi başlattığı şehir olan Samsun ‘un futbol kulübünün bu formayı giymekten vaz geçmesi içimizi acıyla kanırtmıştır! Her şeyden daha öncelikli olan MİLLİ DURUŞTUR!"