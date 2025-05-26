Samsunspor'un olağan genel kurul tarihi belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 21 Haziran Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

Samsunspor, 5 Mayıs’ta düzenlenen olağanüstü genel kurulda bazı gündem maddeleri kabul edilmezken, bazı maddeler de divan tarafından geri çekilmişti. Kulüp yönetimi, yeni genel kurul tarihini açıklayarak süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

21 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Kulüpten yapılan duyuruda, "Samsunspor Kulübü’nün olağan genel kurulu, 13 Haziran Cuma günü saat 14.30’da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı, 21 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.