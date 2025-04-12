Samsunspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

Kaynak: İHA
Samsunspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

Samsunspor Kulübü'nün bugün gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu’nda saat 14.30’da yapılması planlanan seçimsiz olağanüstü genel kurul, kulüp tüzüğü gereği aranan salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

2 MAYIS CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulüp tüzüğümüzün ilgili maddeleri doğrultusunda, çoğunluk şartı aranmaksızın ertelenen genel kurul toplantısı, 2 Mayıs Cuma günü, yine aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi. Genel kurul toplantısı, ikinci oturumda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

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