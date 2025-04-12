Samsunspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu’nda saat 14.30’da yapılması planlanan seçimsiz olağanüstü genel kurul, kulüp tüzüğü gereği aranan salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine ileri bir tarihe ertelendi.
2 MAYIS CUMA GÜNÜ YAPILACAK
Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulüp tüzüğümüzün ilgili maddeleri doğrultusunda, çoğunluk şartı aranmaksızın ertelenen genel kurul toplantısı, 2 Mayıs Cuma günü, yine aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi. Genel kurul toplantısı, ikinci oturumda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.