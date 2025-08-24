Samsunspor'un tarihi Panathinaikos maçı bilet fiyatları belli oldu

Samsunspor, Panathinaikos mücadelesi için bilet fiyatları açıklandı.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 2-1 yenildi.

Rövanş için 28 Ağustos'ta Samsun'da oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off 2. Maçı'nda evimizde oynayacağımız Panathinaikos FC maç biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkıyor.

Fiyatlar, tribün kategorisine göre 720 TL ile 4.750 TL arasında değişiyor.

İŞTE KATEGORİ KATEGORİ FİYAT LİSTESİ:

1. Kategori (VIP - Blok 213, 214, 217): 4.750 TL

2. Kategori (Batı Alt - Blok 112, 113, 114): 4.750 TL

3. Kategori (Batı Alt-Üst - Blok 110, 111, 115, 116, 212): 3.350 TL

4. Kategori (Batı Alt-Üst - Blok 108, 109, 117, 118, 210, 211, 219): 2.000 TL

5. Kategori (Doğu Alt-Üst): 1.250 TL

6. Kategori (Kale Arkası Tüm Bloklar): 720 TL

7. Kategori (Misafir): 720 TL

