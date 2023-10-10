Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Samsunspor, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, ''Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Yeni bir yapılanma içerisine giren ve daha önce Futbol Direktörlüğü görevine Fuat Çapa'yı getiren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Markus Gisdol ile el sıkıştı.

Son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova'yı çalıştıran Gisdol, Almanya Bundesliga’da görev aldığı Hoffenheim, Hamburg ve Köln kulüplerinde 200’ün üzerinde maça çıktı.

Teknik Direktörümüz Markus Gisdol, milli maç arası nedeniyle yarın Antalya'da başlayacak kampta takımımızın başında olacak. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.'' ifadeleri kullandı.