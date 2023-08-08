Samsunspor'un yeni transferi şehre indi

Samsunspor’un yeni transferi Oliver Ntcham, şehre geldi. İlk açıklamalarını yapan Ntcham, çok büyük bir kulübe geldiğini ifade etti.

KAYNAK: İHA
Samsunspor'un yeni transferi şehre indi

Samsunspor’un son transferi Ntcham, bugün şehre iniş yaptı. Kamerunlu orta saha oyuncusunu az sayıda taraftar ve kulüp yetkilileri karşıladı.

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Oliver Ntcham, “Samsun’da olmaktan çok mutluyum. Samsunspor’a katkı vermeye geldim. Bunu da başarmak istiyoruz. Öncelikli olarak evimi bulup, yerleşmek istiyorum. Sonra da sahaya odaklanıp takıma katkı vereceğim. Samsunspor taraftarı önünde futbol oynamayı dört gözle bekliyorum. Buraya gelemeden önce Ait Bennasser’den şehir ve takım hakkında bilgi aldım. Kulüp, stadyum ve taraftar hakkında çok güzel şeyler söyledi. Ben de bundan dolayı Samsunspor’a geldim. Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük oyuncuların yer aldığı Süper Lig’de mücadele edeceğiz” dedi.

Futbola Manchester City takımında başlayan 27 yaşındaki Kamerunlu merkez orta saha oyuncusu Ntcham, daha sonra sırasıyla Genoa, Celtic, Marsilya ve Swansea City takımlarının formalarını giymişti. Kariyerindeki 283 maçta 40 kez fileleri sarsan Oliver Ntcham, Kamerun Milli Takım formasını da 6 kez giydi ve aktif olarak milli takım kadrosunda bulunuyor. (İHA)

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