Samsun'u 1 saatte sel aldı

Samsun'da saat 12.30 itibarıyla sağanak kendini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam olurken, yollar ise göle döndü. Araçlar su birikintisi olan yollarda gitmekte zorlanırken, vatandaşlar da ayakta durmakta güçlük çekti.

1 saati aşkın süre şiddetli şekilde yağan yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar ilginç yöntemlere başvurdu. Yolda yürürken kayarak düşen vatandaşlar, yağmurdan kaçan vatandaşlar ve suda ilerlemeye çalışan araçlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Sağanak, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı Alt Geçit, Unkapanı Caddesi, Gençlik Parkı, Sahil Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı çevresinde su birikintilerine yol açtı. Bazı rögarlar da yoğun yağışları kaldıramayarak patladı. Bulvar, cadde ve sokaklarda biriken sular, yağmurun durmasının ardından kısa sürede çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların bugün ve yarın Samsun’un doğusunda, Ordu ve Giresun'da etkili olabileceği uyarısında bulundu.