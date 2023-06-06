Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı

Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı.

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 1

Bölgede etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen çayda gece taşkınlar oluştu.

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 2

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi ve kolluk güçleri bölgede incelemelerde bulunarak, bazı noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 3

Çayın taşmasıyla çevresindeki parklar, yürüyüş yolları, ilçe içindeki mazgalların tıkanmasıyla sokaklar sular altında kaldı.

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 4

İlçedeki birçok köprü ve yol güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 5

İlçe merkezine bağlı bazı mahallelerdeki derelerin de debisi yükseldi. İlçede su kesintisi yapıldı.

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 6

Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı'nın taştığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 7

Kılıç, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız.

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 8

Ekiplerimiz önlem almak, oluşan tahribatları tespit ve tamir etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Gelen ihbarlara anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz." dedi.

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 9

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise ilçede bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 10

(Kaynak: AA)

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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 11
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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 12
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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 13
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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 14
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Samsun’u sağanak vurdu: Terme Çayı taştı 15
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