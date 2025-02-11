Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Kaynak: AA
Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Samsun'da, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

Atakum ilçesi Sarayköy ilk ve ortaokulu ile Özeren ilk ve ortaokulunda 11 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

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