Samsun'un Çarşamba İlçesi birinci Akçakoca ikinci sırada

ALİ YAZAN ORDU/ YENİÇAĞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl en çok fındık üretimi yapan yer Samsun’un Çarşamba ilçesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 2024 verilerine göre Türkiye’de en fazla fındık üretimi yapan şehirler listelendi. Listenin zirvesinde yer alan ilçe şaşırttı. Ordu ve Giresun’un bir ilçesi değil, bereketli ovalarıyla bilinen ve fındıkların sökülmesi beklenen, Samsun’un Çarşamba ilçesi oldu.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİ BİRİNCİ AKÇAKOCA İKİNCİ SIRADA

İl bazında Türkiye’de en fazla fındık üreten il Ordu olurken, ilçeler bazında ise Samsun’un Çarşamba ilçesi; 40 bin 527 ton üretim ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 36 bin 649 ton ile Düzce’nin Akçakoca ilçesi, üçüncü sırada 28 bin 855 ton ile Samsun’un Terme ilçesi yer alıyor.

Dördüncü sırada 28 bin 813 tonluk üretim ile Ordu’nun Ünye, beşinci sırada da 22 bin 414 ton üretimle yine Ordu’nun Altınordu ilçesi yer aldı.

TÜİK araştırmasına göre, işte en fazla fındık üretilen ilçeler;

İLÇE İLİ ÜRETİM MİKTARI

1. Çarşamba Samsun 40.527

2. Akçakoca Düzce 36.649

3. Terme Samsun 28.855

4. Ünye Ordu 23.813

5. Altınordu Ordu 22.414

6. Alaplı Zonguldak 19.659

7. Kocaali Sakarya 19.564

8. Ulubey Ordu 18.492

9. Fatsa Ordu 18.278

10. Hendek Ordu 18.182

11. Kard. Ereğli Zonguldak 16.807

12. Karasu Sakarya 16.677

13. Merkez Düzce 16.233

14. Gölköy Ordu 15.920

15. Yığılca Düzce 15.299

16 . Şalpazarı Trabzon 14.145

17. Merkez Giresun 14.010

18. Perşembe Ordu 13.556

19. Bulancak Giresun 13.430

20. Tirebolu Giresun 13.348