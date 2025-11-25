Samsun’un İlkadım ilçesinde, 9 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı. Uzmanlardan oluşan bir heyet, olay yerindeki inceleme yaptı. Köpeklerde silah veya delici alet izi bulunmazken, hayvanlardan alınan doku ve kan örnekleri teste gönderildi.

İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi Kurtuluş Yolu’ndaki çöp konteynerinde dün saat 19.30 sıralarında 9 köpek ölü bulundu. Sokak hayvanlarını beslemeye gelen hayvanseverler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ve savcılıktan bir heyet oluşturuldu. Heyetin olay yerindeki ilk incelemesinde, köpeklerde silah veya delici alet izi bulunamadı. Hayvanlardan doku ve kan örnek numuneleri alınıp Veteriner Fakültesi'nde teste gönderildi.

‘FAİLLERİN CEZA ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

Soruşturmaların başlatıldığını belirten Hayvan Hakları İhlalleriyle Mücadele Derneği Başkanı Avukat Tunahan Gök, “Dün akşam saat 21.30 civarlarında gönüllüler besleme yaparken Kurtuluş Yolu istikametinde bir çöp konteynerında 9 köpeği ölü vaziyette bulmuşlardır. Bu olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekli soruşturmayı yürütmektedir. Bizler de gönüllüler olarak bunun takibini yapacağız. Faillerin tespit edilip ceza alması için elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Bu görüntü kesinlikle Samsun'umuza yakışmamaktadır. Samsun insanı hayvanseverdir. Samsun insanı sokaktaki canların yanındadır. Bizler de bu doğrultuda bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hayvanların ölüm sebebinin tespit edilmesi için şu anda elimizde kesin bir otopsi sonucu yok. Bununla ilgili yine olay yerine giden ekipler, gerekli örnekleri almışlardır. Sonuçlar çıktığında hayvanların ölüm sebebi öğrenilecektir" dedi.

Olaya ilişkin Samsun Valiliği de açıklama yaparak, "İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 24 Kasım saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.