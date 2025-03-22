Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde kan donduran cinayet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde kan donduran cinayet

Terme’de yaşlı kadının evine giren hırsızlar, kadının kolundaki bilezikleri alıp boğazını kesip cansız bedenini ateşe verdiler.

Ali Yazan /Terme

Terme’de yaşlı kadının evine giren hırsızlar, kadının kolundaki bilezikleri alıp boğazını kesip cansız bedenini ateşe verdiler.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kocasının Cuma namazı için camiye gittiği sırada kişi ya da kişilerce evine giren hırsızlar, Fikriye Turgut’un (60) kolundaki bilezikleri zorla almak istedi.

terme.jpg

Çıkan arbedede kişi ya da kişilerce Fikriye Turgut’un boğazı bıçakla kesildikten sonra cansız bedeni ateşe verildi. Fikriye Turgut’un cansız bedeni, camiden gelen eşi tarafından bulundu. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Turgut’un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Elazığ'da kar yağışı etkisini artırdı
Elazığ'da kar yağışı etkisini artırdı
Barış Pehlivan'dan 'gizli tanık' tepkisi
Barış Pehlivan'dan 'gizli tanık' tepkisi
"İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddialarına yalanlama
"İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddialarına yalanlama
Ünlü oyuncudan 'Gençliğe hitabe' çıkışı
Ünlü oyuncudan 'Gençliğe hitabe' çıkışı
Domates, salatalık devri sona erdi! Bunu ekenler servet kazanıyor; kilosu 4000 lira ediyor
Domates, salatalık devri sona erdi! Bunu ekenler servet kazanıyor; kilosu 4000 lira ediyor