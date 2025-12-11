Kamerunlu efsane golcü Samuel Eto'o'nun Vincent Aboubakar hakkında flaş bir karar aldığı öne sürüldü. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Eto'o'nun Abobuakar'ın kendi rekorunu kırmaması için teknik direktör David Pagou'dan bunu istediği iddia edildi.

REKORUNU KIRMAYA EN YAKIN İSİM

SunSport'ta yer alan habere göre: Eto'o, Kamerun'un en önemli golcüsü olarak gösterilen Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasında etkili olduğu öne sürüldü. Aboubakar'ın Kamerun'un tüm zamanların en golcü ismi olmak için 12 gole ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Birçok futbol otoritesi tarafından tüm zamanların en iyi Afrikalı forveti olarak görülen Eto'o'nun, gol rekorunun kırılmasından endişe ettiği iddia ediliyor. Eto'o, 118 maçta attığı 56 golle rekorun sahibi konumunda yer alırken, Aboubakar'ın ise 117 maçta 45 golü bulunuyor.