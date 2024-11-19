San Marino tarih yazdı. İlk kez başardılar

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San Marino tarih yazdı. İlk kez başardılar

Milli takımlar tarihinin en başarısız ülkeleri arasında yer alan San Marino tarih yazdı. UEFA Uluslar Ligi’nde Lihtenştayn'ı deplasmanda mağlup eden San Marino, C Ligi’ne yükselerek bir ilki başardı.

UEFA Uluslar D Ligi'nde San Marino Lihtenştayn'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. San Marino 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Lazzari ile önce beraberliği yakalayan San Marino Nanni'nin penaltı golüyle öne geçti. Golinucci'ile farkı ikiye çıkaran San Marino iki ay sonra tekrar galip gelerek grubunu lider bitirdi ve Uluslar C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

San Marino iki ay önce yine Lihtenştayn'ı yenerek 20 yıl sonra galip gelmişti. Grubunu 7 puan ile lider tamamlayan San Marino'nun ardından Cebelitarık 6 puanla ikinci Lihtenştayn ise iki puanla üçüncü sırada yer aldı.

Son 37 yılda sadece 2 kez kazanan San Marino UEFA sıralamasının en dibinde yer alan Milli Takım olma özelliğini taşıyor.

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