San Marino tarihi başarı için sahaya çıkacak

Kaynak: Haber Merkezi
San Marino tarihi başarı için sahaya çıkacak

Futbol tarihinin en zayıf milli takımlarından biri olan San Marino tarihi başarı için sahaya çıkacak. Cebelitarık’ı konuk edecek San Marino, rakibini mağlup ederse tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

Dünya futbolunun en zayıf milli takımları arasında gösterilen San Marino, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup'taki 3. maçında bu akşam Cebelitarık'ı konuk edecek.

Gruptaki ilk maçında Lihtenştayn'ı 1-0 yenerek 20 yıl sonra galip gelen San Marino, ikinci maçında ise deplasmanda Cebelitarık'a 1-0 mağlup olmuştu.

Mavi beyazlılar bu akşam oynayacakları maçta Cebelitarık'ı yenerse UEFA Uluslar C Ligi'ne yükselerek tarihinde bir ilki başaracak.

Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise San Marino gruptan çıkma şansını pazartesi günü oynayacağı Lihtenştayn maçına bırakacak.

3 takımdan oluşan UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta Cebelitarık 3 maçta 5 puana sahip. 1 maçı eksik San Marino 3 puanla 2 sırada yer alırken, 3 maçta 2 puanı bulunan Lihtenştayn ise 3. basamakta yer alıyor.

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