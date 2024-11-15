San Marino tarihi başarı için sahaya çıkacak

Dünya futbolunun en zayıf milli takımları arasında gösterilen San Marino, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup'taki 3. maçında bu akşam Cebelitarık'ı konuk edecek.

Gruptaki ilk maçında Lihtenştayn'ı 1-0 yenerek 20 yıl sonra galip gelen San Marino, ikinci maçında ise deplasmanda Cebelitarık'a 1-0 mağlup olmuştu.

Mavi beyazlılar bu akşam oynayacakları maçta Cebelitarık'ı yenerse UEFA Uluslar C Ligi'ne yükselerek tarihinde bir ilki başaracak.

Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise San Marino gruptan çıkma şansını pazartesi günü oynayacağı Lihtenştayn maçına bırakacak.

3 takımdan oluşan UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup'ta Cebelitarık 3 maçta 5 puana sahip. 1 maçı eksik San Marino 3 puanla 2 sırada yer alırken, 3 maçta 2 puanı bulunan Lihtenştayn ise 3. basamakta yer alıyor.