Sanal arenada devrim! E-sporun bilimle imtihanı

Elektronik spor, diğer adıyla e-spor, organize video oyunu yarışmalarının küresel bir fenomene dönüşmesiyle spor dünyasında yeni bir çığır açtı.

Strateji oyunlarından birinci şahıs nişancı oyunlarına, dövüş oyunlarından spor simülasyonlarına kadar geniş bir yelpazede düzenlenen bu yarışmalar, profesyonel oyuncuların milyonlarca dolarlık ödüller için mücadele ettiği devasa bir endüstri haline geldi.

Türkiye’de de BLAST Pro Series İstanbul 2018 ve Valorant Champions 2022 gibi uluslararası turnuvalarla adından söz ettiren e-spor, gençler arasında kariyer hedefi olarak yükseldi. Ancak bu parlak dünyanın ardında, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri hem fırsatları hem de riskleri gözler önüne serdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

E-sporun yükselişi, bilim insanlarının da dikkatini çekti. Queensland Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Dylan Poulus’un yayımladığı bir araştırma, profesyonel e-spor oyuncularının Olimpiyat sporcularına benzer zihinsel dayanıklılık sergilediğini ortaya koydu.

Dr. Poulus, “E-spor oyuncuları, yüksek stres altında hızlı karar alma ve odaklanma becerileriyle dikkat çekiyor. Bu, onların zihinsel kapasitesinin elit sporcularla kıyaslanabilir olduğunu gösteriyor” dedi. Ancak araştırma, oyuncuların haftada ortalama 50 saatlik yoğun antrenman programlarının erken emekliliğe yol açtığını da belirtti. Oyuncuların çoğu 16-17 yaşlarında kariyerine başlarken, 24 yaş civarında sektörden ayrıldı.

Almanya Spor Üniversitesi’nden Prof. Ingo Froböse’nin 8 yıllık araştırması ise e-sporun fiziksel risklerine dikkat çekti. Haftada 24-25 saat oynayan oyuncuların hareketsiz yaşam tarzı, omurga problemleri, el-bilek sakatlanmaları ve obezite riskini artırıdı.

Prof. Froböse, “E-spor oyuncuları, fiziksel aktivitelerle bu riskleri dengelemeli. Aksi takdirde, uzun vadeli sağlık sorunları kaçınılmaz” uyarısında bulundu.

Araştırma, oyuncuların fiziksel egzersiz programlarına dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: E-SPORUN GELECEĞİ

Uluslararası Espor Federasyonu (IESF) Başkanı Vlad Marinescu, e-sporun geleneksel sporlarla aynı statüye ulaşması gerektiğini savundu.

Marinescu, “E-spor, küresel bir seyirci kitlesine hitap ediyor ve ekonomik etkisi milyarlarca doları buluyor. Ancak oyuncuların refahı ve sektörün sürdürülebilirliği için daha fazla düzenleme gerekiyor” dedi. Marinescu, e-sporun Olimpiyatlara dahil edilmesi tartışmalarına da sıcak baktı.

Öte yandan, Harvard Üniversitesi’nden spor psikoloğu Dr. Kate Hays, e-spor oyuncularının karşılaştığı zihinsel baskının geleneksel sporculardan farklı olmadığını belirtti. Dr. Hays, “E-spor oyuncuları, milyonlarca izleyicinin önünde performans sergiliyor. Bu, yoğun bir psikolojik dayanıklılık gerektiriyor. Ancak genç yaşta bu baskıya maruz kalmak, tükenmişlik sendromunu tetikleyebilir” dedi.

Dr. Hays, oyunculara stres yönetimi ve zihinsel sağlık desteği sağlanmasının kritik olduğunu vurguladı.

E-SPORUN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ

E-spor endüstrisi, küresel çapta 1,5 milyar doları aşan bir ekonomik hacme sahip. League of Legends Dünya Şampiyonası, The International ve Intel Extreme Masters gibi turnuvalar, milyonlarca izleyiciyi ekran başına topladı.

Türkiye’de de sponsorluklar, reklamlar ve turnuva ödülleriyle büyüyen bu sektör, gençlere yeni iş fırsatları sundu. Ancak uzmanlar, e-sporun sosyal etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Froböse, “E-spor, gençleri bir araya getiriyor ve dijital dünyada topluluklar oluşturuyor. Ancak aşırı oyun oynama, sosyal izolasyon ve bağımlılık riskini artırabilir” dedi.

E-SPORUN PARLAK GELECEĞİ VE ZORLUKLARI

E-spor, sanal arenalarda milyonları bir araya getiren bir spor devrimi olarak yükselmeye devam ediyor.

Türkiye, bu alanda küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri sektörün hem fırsatlarını hem de risklerini aydınlattı.

Genç yeteneklerin klavyelerdeki zaferleri, yalnızca bir oyun değil, disiplin, strateji ve dayanıklılık gerektiren bir meslek olarak tanımlandı. Ancak fiziksel ve zihinsel sağlık riskleri, sektörün sürdürülebilir büyümesi için daha fazla dikkat gerektirdi.

E-spor, sanal dünyanın gladyatörlerini taçlandırırken, bu yeni çağın spor anlayışını yeniden şekillendirdi.