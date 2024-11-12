Sanal bahis operasyonunda ev hapsi verilen Mehmet Ali Erbil hastaneye giderken konuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7258 Sayılı Yasa dışı Bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında aralarında ünlü şarkıcı, oyuncu ve eski futbolcular ile fenomenlerin bulunduğu 23 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, dün sabah aralarında oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç’ın da bulunduğu 18 şahsı gözaltına aldı.

Ev hapsine çıkan Mehmet Ali Erbil hastaneye giderken gazetecilerin sorunları yanıtladı.

"Böyle bir katekullinin içinde olduk" diyen Erbil şunları söyledi:

"Biz gereken yerlerden izin aldık hastane iznimiz var. Böyle bir olayla anılmaktan pişmanlık duyduğumuzu söylemek isterim"