Sanal gerçeklikte Mevlana’nın izinde! Tarih yeniden yazılıyor

Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin felsefesini ve mirasını dijital çağda yeniden canlandırıyor! Konya’daki Mevlana Müzesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Sanal Gerçeklikte Mevlana Sergisi” projesi, tarih, kültür ve teknolojiyi bir araya getirerek ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sundu.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu yenilikçi yaklaşımın kültürel mirası koruma ve geniş kitlelere ulaştırma potansiyelini gözler önüne serdi.

Proje, Mevlana’nın hayatı, eserleri ve Mevlevilik kültürünü 360 derecelik sanal gerçeklik ortamında interaktif bir şekilde sundu.

Ziyaretçiler, VR başlıkları aracılığıyla 13. yüzyıl Konya’sının sokaklarında gezinebiliyor, Mevlana’nın sema törenlerini izleyebiliyor ve Mesnevi’den alıntılar eşliğinde manevi bir yolculuğa çıkabiliyor.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından desteklenen proje, 3B lazer tarama teknolojisiyle Mevlana Müzesi’nin dijital arşivini oluşturarak tarihi bir atmosferi yeniden inşa ediyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VR’NİN GÜCÜNÜ KANITLIYOR

Sanal gerçeklik, yalnızca eğlence değil, aynı zamanda eğitim ve kültürel mirasın korunması için güçlü bir araç olarak öne çıktı.

Stanford Üniversitesi’nden VR uzmanı Prof. Dr. Jeremy Bailenson, “Sanal gerçeklik, kullanıcıların tarihi ve kültürel mekanları sanki oradaymış gibi deneyimlemelerini sağlıyor. Bu, özellikle Mevlana gibi evrensel figürlerin mirasını genç nesillere aktarmada devrim niteliğinde” dedi. Bailenson’un liderliğindeki Stanford Virtual Human Interaction Lab tarafından yapılan bir araştırma, VR deneyimlerinin duygusal bağları güçlendirdiğini ve kullanıcıların empati yeteneklerini artırdığını ortaya koydu.

Almanya’da yapılan bir başka çalışma, VR teknolojisinin sosyal izolasyonu azalttığını ve kullanıcıların tarihsel bağlamları daha derinlemesine anlamasını sağladığını gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Li Wei, “VR, Mevlana gibi figürlerin evrensel mesajlarını modern dünyada yeniden canlandırmak için güçlü bir köprü” yorumunda bulundu.

UZMANLAR NE DİYOR?

MIT Media Lab’den teknoloji ve sanat uzmanı Prof. Dr. Sarah Kenderdine, projenin tarihsel anlatıyı zenginleştirdiğini vurguladı:

“Sanal gerçeklik, Mevlana’nın felsefesini sadece görsel olarak değil, işitsel ve dokunsal unsurlarla da aktararak kullanıcıları 13. yüzyıl Konya’sında bir derviş gibi hissettiriyor. Bu, tarihsel empatiyi artıran bir deneyim.”

Kenderdine, VR teknolojisinin antik şehirler ve kültürel performansları canlandırmadaki başarısını, Juliopolis Projesi gibi örneklerle destekledi.

Ancak, Oxford Üniversitesi’nden etik uzmanı Prof. Dr. Luciano Floridi, teknolojinin erişilebilirlik sorununa dikkat çekti:

“Sanal gerçeklik projeleri, yüksek maliyetler nedeniyle herkes için ulaşılabilir olmayabilir. Mevlana’nın hoşgörü felsefesini yansıtmak için bu teknolojinin daha kapsayıcı hale getirilmesi şart.”

Floridi, kültürel çeşitliliği korumanın ve teknolojinin etik kullanımını sağlamanın önemini vurguladı.

KÜLTÜREL MİRAS DİJİTALLEŞİYOR

Sanal Gerçeklikte Mevlana Sergisi, Türkiye’nin kültürel mirasını küresel bir platformda tanıtma fırsatı sundu.

Londra Üniversitesi’nden dijital sanat uzmanı Prof. Dr. Lev Manovich, “Bu tür projeler, kültürel mirası sadece korumakla kalmıyor, aynı zamanda onu yeniden yorumlayarak modern dünyaya taşıyor” dedi. Manovich, VR’nin minimalist sahnelerde dramatik etkiyi artırdığını ve hikaye anlatımını yeniden tanımladığını belirtti.

Proje, Mevlana’nın “Hamdım, piştim, yandım” felsefesini dijital ortamda canlandırırken, UNESCO’nun 2007’de “Mevlana Yılı” ilan ettiği değerleri de yansıtıyor. Sergi, Mevlevilik kültürünün ve sema törenlerinin batılılar tarafından da ilgiyle karşılandığını gösterdi.

“İnsanlığın Sözel Kültür Mirası Başyapıtı” olarak kabul edilen Semâ ve Mevlevî Müziği, bu dijital deneyimle yeni nesillere ulaşıyor.

GELECEĞİN MÜZELERİ Mİ?

Uzmanlar, sanal gerçeklik teknolojisinin müzecilik ve kültürel miras alanında standart bir uygulama haline gelebileceğini öngördü.

New York Üniversitesi’nden tiyatro profesörü Dr. David Rose, “VR, Mevlana gibi figürlerin hikayelerini anlatma biçimini dönüştürüyor. Bu, sadece bir trend değil, kültürel deneyimin evriminde yeni bir çağ” dedi.

Sanal Gerçeklikte Mevlana Sergisi, teknoloji ve maneviyatın kesişiminde bir köprü kurarak Mevlana’nın evrensel mesajını dijital çağda yeniden canlandırdı.

Tarihseverler, kültür meraklıları ve teknoloji tutkunları için bu proje, geçmişle geleceği birleştiren unutulmaz bir yolculuk vadediyor.