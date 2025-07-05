Sanal gerçeklikte tarihe dokunuş! Tarih yeniden canlanıyor

Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi Müzeverse, İstanbul’da UNIQ İstanbul’da kapılarını açarak tarih ve teknolojiyi buluşturan devrim niteliğinde bir deneyim sundu.

Geleneksel müzecilik anlayışını kökten değiştiren bu yenilikçi platform, ziyaretçilere tarihin önemli anlarını adeta yaşayarak keşfetme imkanı sağladı.

Açılan Müzeverse, VR Future ve Fransa merkezli, yedi ülkede faaliyet gösteren ödüllü sanal gerçeklik şirketi Excurio’nun iş birliğiyle hayata geçirildi. Açılış sergisi “Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi” ile ziyaretçileri 4.500 yıl öncesine, Kral Khufu’nun cenaze törenine ve Giza Platosu’nun gizemli alanlarına taşıyor.Müzeverse, yüksek çözünürlüklü VR gözlükleri ve detaylı 3D modellemelerle, tarihin içinde gezme, tarihi karakterlerle etkileşim kurma ve geçmişin atmosferini hissetme fırsatı sunuyor. Aynı anda 100 kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayabilen müze, pasif bir gözlemcilikten öte, katılımcıları aktif tarih kaşiflerine dönüştürdü.

VR Future Kurucusu Fahad Rehman, “Müzeverse, yalnızca VR teknolojisini müzelere entegre etmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihle nasıl bağ kurduğumuzu yeniden tanımlıyor. Bu sürükleyici deneyim, kültürel mirasa bakış açısını nesiller boyu değiştirecek” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VR’NİN GÜCÜNÜ KANITLIYOR

Sanal gerçeklik teknolojisinin eğitim ve kültürel miras alanındaki etkisi, son yıllarda bilim insanlarının dikkatini çekti.

Nature Communications’ta yayımlanan bir araştırmada, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) nörobilim uzmanı Prof. Emilio Bizzi, “VR, görsel ve duyusal hafızayı harekete geçirerek bilgiyi daha kalıcı hale getiriyor. Müzeverse gibi projeler, tarihi olayları deneyimleme biçimimizi dönüştürüyor” yorumunda bulundu.

Araştırma, VR deneyimlerinin kullanıcıların tarihsel olaylara duygusal bir bağ kurmasını sağladığını ve öğrenme sürecini güçlendirdiğini ortaya koydu.

Stanford Üniversitesi’nden VR uzmanı Prof. Jeremy Bailenson da Müzeverse’ün önemine dikkat çekti:

“Sanal gerçeklik, kullanıcıların tarihi mekanlarda sanki oradaymış gibi hissetmelerini sağlıyor. Bu, özellikle genç nesillerin kültürel mirası anlamasında devrim niteliğinde bir araç.”

Bailenson’un liderliğindeki Stanford Virtual Human Interaction Lab tarafından yapılan bir çalışma, VR deneyimlerinin empatiyi artırdığını ve kullanıcıların tarihi figürlerle daha güçlü bir bağ kurduğunu gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: FIRSATLAR VE TARTIŞMALAR

Müzeverse, uluslararası alanda da yankı uyandırıyor. Harvard Üniversitesi’nden sanat tarihçisi Prof. John Berger, “Türkiye, Müzeverse ile kültürel mirasını küresel bir sahneye taşıyor. Bu proje, tarih anlatımında yeni bir standart belirleyebilir” dedi. Ancak, Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nden arkeolog Dr. Anna Müller, VR’nin tarihi basitleştirme riskine dikkat çekti:

“Gerçek eserlerin dokusu ve aurası, sanal ortamda eksik kalabilir. VR, fiziksel müzelerin tamamlayıcısı olmalı, onların yerini almamalı.”

Londra’daki Imperial College’dan dijital kültür uzmanı Dr. Sarah Kember ise teknolojinin erişim avantajlarına vurgu yaptı:

“VR, fiziksel müzelerin ulaşamadığı kitlelere hitap ediyor. Ancak, aşırı dijitalleşme, gerçek eserlerin duygusal etkisini gölgede bırakabilir.”

Digital Humanities Quarterly’de yayımlanan bir çalışma, VR müzelerinin ziyaretçi sayısını artırdığını, ancak bazı kullanıcıların “gerçeklikten kopma” hissi yaşadığını belirtti.

Ziyaretçilerden Olumlu Geri DönüşlerMüzeverse, açıldığı günden bu yana yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı.

İkinci gösterimi “Son Kale – Orta Çağ’ın Keşfi” ile 14. yüzyıl Fransası’na, Carcassonne’un surlarına yolculuk sunan müze, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden övgü topladı.

VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano, Müzeverse’ün eğitim odaklı bir misyon taşıdığını vurguladı:

“Gençleri hem teknoloji hem de kültürel miras konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu, bir müzeden çok daha fazlası; zamanda bir keşif yolculuğu.”

Müzeverse, gelecekte Osmanlı dönemi, Ayasofya veya Göbeklitepe gibi Türkiye’ye özgü içerikleri de sergileyerek kültürel mirası dünyaya taşımayı planladı.

Türkiye’nin Kültürel Mirasına Yeni Bir PencereMüzeverse, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteğiyle, Türkiye’nin kültürel mirasını teknolojiyle harmanlayarak uluslararası bir platformda tanıtmayı amaçladı.

Topkapı Sarayı’nın gizli odalarından Çanakkale Savaşı’nın cephelerine, 19. yüzyıl İstanbul’unun tramvay yolculuklarından Göbeklitepe’nin gizemlerine uzanan içerikler, müzenin gelecekteki sergileri arasında yer alabilir.

Müzeverse, pazartesi hariç hafta içi 12.00-20.00, hafta sonları ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebildi.

Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilen seanslar için önceden bilet alınması önerildi.