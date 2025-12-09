KOBİ’lerin büyük çoğunluğu artık dijital ödeme kabul ederek iş süreçlerini daha verimli ve şeffaf yönetmektedir. Sanal POS altyapıları, hem e-ticaret hem de fiziksel işletmelerin büyüme stratejilerinin merkezinde konumlanmaktadır. Bu dönüşümü yakından takip eden En İyi POS Kurucusu Erhan Erkul, veriye dayalı karşılaştırma araçlarının işletmelere önemli bir avantaj sağladığını vurgulamaktadır.

TÜİK, Ticaret Bakanlığı ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de aylık kartlı ödeme hacmi 2,21 trilyon TL seviyesine yaklaşmış, işlem adedi ise yaklaşık 1,8 milyar düzeyine ulaşmaktadır. İnternetten yapılan kartlı ödemeler, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’nin üzerinde artış göstererek 650 milyar TL’nin üzerinde bir aylık hacme erişmekte ve toplam kartlı ödemelerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. 2024 yılında yıllık e-ticaret hacminin 3 trilyon TL’yi aşması ve 2025’in ilk yarısında 2 trilyon TL’nin üzerine çıkması, dijital ticaretin ekonomide merkezi bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır. Kart sayılarındaki artışla birlikte kredi, banka ve ön ödemeli kartların toplam adedi 460 milyonun üzerine çıkarak neredeyse her birey için birden fazla kartlı ödeme aracı bulunduğunu göstermektedir. Bu güçlü veri seti, Türkiye’nin dijital ödeme altyapısının ölçek ve kullanım açısından olgunlaştığını işaret etmektedir.

Sektördeki bu gelişmeler, sanal POS çözümlerine olan talebi hızla artırmakta ve işletmeler için doğru ürünü seçme ihtiyacını gündeme taşımaktadır. Bu tablo üzerine En İyi POS Kurucusu Erhan Erkul 2025 verilerini işletmeler açısından değerlendirdi. "Türkiye’de kartlı ödeme ve e-ticaret hacmindeki artış, işletmelerin dijital dönüşüme uyum sağlama konusundaki kararlılığını net biçimde ortaya koyuyor. Sanal POS çözümlerinin erişilebilir ve karşılaştırılabilir hale gelmesi, özellikle KOBİ’lerin maliyetlerini daha bilinçli yönetmesine yardımcı oluyor. Önümüzdeki dönemde dijital ödeme altyapılarının, veriye dayalı karar destek mekanizmalarıyla birlikte işletmelerin büyüme stratejilerinde çok daha belirleyici olacağını öngörüyoruz."

‘DİJİTAL ÖDEMELERDE ŞEFFAFLIK İŞLETMELERİN KARARLARINI GÜÇLENDİRECEK’

Mastercard KOBİ endeksleri, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği’nin dijital bankacılık istatistiklerine göre, 2024 sonunda e-ticaret faaliyeti gösteren işletme sayısı 600 binin üzerine çıkarken, bu işletmelerin önemli kısmını KOBİ ölçeğindeki yapılar oluşturmaktadır. Aynı dönemde KOBİ’lerin yaklaşık yüzde 88’inin en az bir dijital ödeme yöntemiyle tahsilat yaptığı, kartlı ödemelerin e-ticarette açık ara en çok tercih edilen yöntem olmaya devam ettiği görülmektedir. Mağaza içi kartlı ödemelerde temassız kullanım oranının yüzde 80’in üzerine çıkması, hem tüketicilerin hem de işletmelerin yeni nesil ödeme alışkanlıklarını hızla benimsediğine işaret etmektedir. Dijital bankacılık tarafında ise aktif mobil bankacılık kullanıcı sayısının 120 milyonun üzerine çıkması, işletmelerin ödeme ve tahsilat süreçlerini bankacılık uygulamalarıyla entegre biçimde yönetmesini kolaylaştırmaktadır. Bu veriler, sanal POS ve dijital ödeme çözümlerinin artık sadece bir alternatif değil, işletmeler için standart bir iş yapma biçimi haline geldiğini göstermektedir.

Erkul, bu verilerin işletmeler için sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, dijital ödemelerde şeffaflığın ve karşılaştırılabilirliğin önemine vurgu yapmaktadır. İşletmelerin farklı banka ve ödeme kuruluşlarının sunduğu sanal POS ve fiziksel POS ürünleri arasında; komisyon oranı, valör süresi, teknik altyapı ve entegrasyon kolaylığı gibi başlıklarda anlamlı bir kıyaslama yapma ihtiyacının her geçen gün arttığını ifade etmektedir. Erkul, doğru bilginin tek bir ekranda, güncel ve tarafsız şekilde sunulmasının, özellikle KOBİ’lerin zaman ve maliyet yönetiminde ciddi avantaj sağladığını, dijitalleşme adımlarını hızlandırdığını belirtmektedir. Bu çerçevede En İyi POS, Türkiye’deki POS sağlayıcılarını tek çatı altında toplayarak komisyon oranlarını, valör seçeneklerini ve altyapı özelliklerini karşılaştırılabilir formatta sunmayı; işletmelere objektif, güncel ve anlaşılır bir karar destek aracı sağlamayı hedeflemektedir.

DİJİTAL ÖDEME ALTYAPILARINDAKİ BÜYÜME KOBİ’LERİN DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRIYOR

Türkiye’de sanal POS ve dijital ödeme çözümlerinin yaygınlaşması, KOBİ’lerin ve perakende işletmelerin iş modellerini yeniden şekillendirmektedir. Kartlı ödemelerin toplam harcamalar içindeki payının artması, temassız ve mobil ödemelerin günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesi, işletmelerin kasa ve tahsilat süreçlerini daha verimli yönetmesini mümkün kılmaktadır. FAST gibi anlık ödeme sistemleri, ulusal kart şeması TROY ve dijital cüzdan uygulamalarıyla zenginleşen ekosistem, işletmelere müşterileriyle farklı kanallardan, hızlı ve güvenli biçimde ödeme alma imkânı sunmaktadır. E-ticaretin hem hacim hem de işlem adedi bazında büyümesi, küçük ölçekli işletmeler için de çevrimiçi satış kanallarını cazip hale getirmekte, sanal POS altyapıları bu dönüşümün temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bankalar ve fintech şirketleri, sanal POS başvuru ve entegrasyon süreçlerini sadeleştiren, çoğu zaman birkaç gün içinde devreye alınabilen çözümlerle yeni girişimlerin hızlıca dijital ekonomiye katılmasını desteklemektedir. Bu dinamik yapı, 2025 itibarıyla Türkiye’de dijital ödeme sistemlerini hem ölçek hem kullanım kolaylığı açısından bölgesel bir referans noktası konumuna taşımaktadır.

‘SANAL POS SEÇİMİNDE VERİYE DAYALI KARŞILAŞTIRMA IŞLETMELERE YÖN VERECEK’

Türkiye’de ödeme çözümleri alanındaki bilgi dağınıklığını azaltmak amacıyla hayata geçirilen En İyi POS, sanal POS ve fiziksel POS ürünlerini tek bir platformda karşılaştırılabilir hale getirmek üzere tasarlanmıştır. 2023 yılında geliştirilen “GubPOS” projesinden elde edilen deneyim üzerine inşa edilen ve 2025 itibarıyla marka kimliği ile teknik mimarisi yenilenen platform, POS ekosistemine odaklanan yeni nesil bir karşılaştırma altyapısı sunmaktadır. Kurucu Erhan Erkul, bu yapı sayesinde işletmelerin saniyeler içinde doğru POS çözümünü seçebileceğini vurgulayarak, veriye dayalı karar vermenin dijitalleşme yolculuğunda kritik bir rol oynadığını ifade etmektedir.

Erhan Erkul, En İyi POS çatısı altında hedefledikleri dönüşümü şu çerçevede anlatmaktadır: Platform, işletmelerden yalnızca sektör, talep edilen valör süresi ve aylık ciro aralığı gibi birkaç temel veri alarak, en uygun POS alternatiflerini otomatik olarak listeleyecek şekilde kurgulanmıştır. Her sağlayıcı için güncel komisyon oranları, valör süreleri, öne çıkan avantajlar ve başvuru akışları tek bir sayfada karşılaştırmalı olarak sunularak, kullanıcıların telefon görüşmeleri veya dağınık kampanyalar arasında kaybolmadan karar verebilmesi amaçlanmaktadır. Kısa vadede Türkiye’deki tüm POS ve ödeme çözümleri sağlayıcılarını kapsayan, sektörün referans platformu olmayı hedefleyen En İyi POS, orta vadede tahsilat yönetimi, linkle ödeme, abonelik altyapıları ve diğer finansal entegrasyon modülleriyle kapsamını genişletmeyi planlamaktadır. Böylece platform, POS ürünlerinin ötesine geçerek, işletmelerin tüm dijital tahsilat süreçlerini uçtan uca planlayabildiği modüler bir fintech bilgi merkezi haline gelmeyi amaçlamaktadır.