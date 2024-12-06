Sanat camiasını yıkan haber! Ünlü yönetmen ve senarist Ali Yaver Atayer hayatını kaybetti

Yeşilçam'da birçok filmde hem görüntü yönetmeni hem de senarist olarak görev yapan ünlü yönetmen hayatını kaybetti.

Ünlü görüntü yönetmeni Ali Yaver Atayer, Hülya Koçyiğit ve Tanju Gürsu’nun “Keşanlı Ali”, Yılmaz Güney’in “Çirkin Kral”, Cüneyt Arkın’ın “Malkoçoğlu Kara Korsan”, Hale Soygazi’nin “Vurun Kahbeye” gibi çok sayıda filmde görüntü yönetmeni olarak görev yaptı.

5 FİLMİN DE SENARİSTLİĞİNİ YAPTI

Perihan Abla ve Uzaylı Zekiye gibi dizide görüntü yönetmeni olarak görev alan usta isim ayrıca 5 filmin de senaristliğine imza attı.

Sayısız projede yer alan Ali Yaver Atayer, 2. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ile 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülleri’ni kazanmıştı.

ALİ YAVER ATAYER KİMDİR?

Ali Yaver Atayer 20 Ocak 1929'da doğdu. Türk görüntü yönetmeni ve senarist. 2. Altın Koza Film Festivali'nde ve 6. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini kazandı.

Görüntü yönetmeni kariyerine 1953 yılında Kezban filmi ile başladı. 1987'ye kadar süren görüntü yönetmeni kariyerinin yanı sıra 5 tane filmin senaristliğini üstlendi. 1971 yılında ilk ve tek yönetmenlik deneyimini, senaryosunu da yazdığı Kurşun Memed filmi ile yaşadı.

2. Altın Koza En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ve 6. Altın Portakal En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü sahibi olan Ali Yaver, Aralık 2018'de İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 30 yıldan fazla süredir sanat ve görüntü yönetmeni olarak görev alan kişilere verilen Meslek Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.