Sanat denizi! Otobüs duraklarında sanat, sokaklarda festival

Brighton & Hove, Mayıs 2025’te sanat, kültür ve yaratıcılığın buluştuğu “Marvellous May” etkinlikleriyle adeta bir festival cennetine dönüştü.

3-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Brighton Festivali, dünyaca ünlü fotoğrafçı Martin Parr ve Brighton’ın yerel yeteneği JJ Waller’ın “Beside the Sea” sergisiyle dikkat çekerken, 2 Mayıs-1 Haziran arasında gerçekleşecek Brighton Fringe, yerel ve uluslararası sanatçıların tiyatro, dans, komedi ve sirk performanslarıyla şehri canlandırdı.

İngiltere’nin en büyük sanat festivallerinden biri olan bu etkinlikler, Brighton’ı küresel bir kültür sahnesine taşıdı.

“BESİDE THE SEA”: OTOBÜS DURAKLARINDA SANAT

Brighton Festivali’nin en çarpıcı etkinliklerinden biri, Martin Parr ve JJ Waller’ın “Beside the Sea” sergisi.

Brighton & Hove’un 30 otobüs durağının çatısına yerleştirilen 65 büyük ölçekli fotoğraf, sadece Brighton’ın sahil kültürünü ve İngiliz sahil yaşamını gözler önüne serdi.

Parr’ın 1986 tarihli Last Resort serisinden klasik kareler ile Waller’ın Brighton’a özgü “kartpostal ötesi” görüntüleri, sıradışı bir sergi deneyimi sundu. Sergi, Hove Museum of Creativity’de ücretsiz olarak da ziyaret edilebiliyor.

Brighton & Hove Buses Genel Müdürü Ed Wills, “Bu oluşturucu şehirde, Martin Parr ve JJ Waller’ın fotoğraflarını otobüs duraklarında sergilemekten gurur duyuyoruz” dedi.

Fotoğrafçılık üzerine çalışan Sussex Üniversitesi’nden Prof. Dr. Liz Wells, serginin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Parr ve Waller’ın eserleri, sıradan anları sanatsal bir anlatıya dönüştürüyor. Bu sergi, popüler kültür ve sanat arasındaki sınırları zorluyor.”

Wells, özellikle Parr’ın renkli ve ironik tarzının, İngiliz sahil yaşamının hem nostaljik hem de eleştirel bir portresini sunduğunu belirtti.

BRİGHTON FRİNGE: HERKESE AÇIK SANAT ŞÖLENİ

Brighton Fringe, “herkesin katılabileceği” açık erişim modeliyle, 2006’dan beri büyüyerek İngiltere’nin en büyük ve dünyanın önde gelen fringe festivallerinden biri haline geldi. Bu yıl, 1000’den fazla etkinlikle yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıları bir araya getirdi.

Tiyatro, komedi, dans, sirk ve kabare gibi çeşitli performanslar, Brighton ve Hove’un parklarından sokaklarına kadar her köşeyi bir sahneye dönüştürdü. The Level, bu yıl aile dostu bir sirk alanına ve gece kabare sahnesine ev sahipliği yaparak festivalin yenilikçi ruhunu yansıttı.

Brighton Fringe Direktörü Julian Caddy, “Fringe, sanatın sınırlarını zorlayan ve yeni yetenekleri destekleyen bir platform. Bu yılki program, Brighton’ın çeşitliliğini ve enerjisini kutluyor” dedi.

Edinburgh Üniversitesi’nden sanat sosyoloğu Prof. Dr. Victoria Alexander, Fringe’in kültürel etkisini değerlendirdi:

“Brighton Fringe, yerel toplulukları ve uluslararası sanatçıları birleştirerek sosyal bağları güçlendiriyor. Bu tür festivaller, kentsel kimliğin ve oluşturucu ekonominin şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor”

Alexander, festivalin ekonomik etkisine dair Cultural Trends dergisinde yayınlanan bir araştırmaya atıfta bulunarak, Brighton Fringe’in 2018’de şehre 20 milyon sterlinden fazla ekonomik katkı sağladığını belirtti.

KÜRESEL SANATÇILAR VE YEREL YETENEKLER

Brighton Festivali, bu yıl Güney Asyalı sanatçılara odaklanarak kültürel çeşitliliği ön plana çıkarıyor. Festivalin konuk direktörü, dünyaca ünlü sitar virtüözü Anoushka Shankar, yeni albümü Chapter III: We Return to Light’ın İngiltere prömiyerini festivalde gerçekleştirecek.

Meera Syal, Aakash Odedra ve Arooj Aftab gibi isimler de programa renk katıyor. Festival, aynı zamanda Nadine Shah, Rebecca Solnit ve Hofesh Shechter gibi uluslararası sanatçıların yeni eserlerini sunarak küresel bir sanat diyaloğu oluşturdu.

Yerel sanatçılar da festivalde önemli bir yer tutuyor. Brighton merkezli Revel Puck, The Circus Yard ile sirk sanatını festivalin kalbine taşıyor.

Sanat tarihçisi Dr. Chloe Johnson, “Brighton, yerel ve küresel sanatçıların buluştuğu eşsiz bir merkez. Bu festivaller, şehrin sanatsal kimliğini hem koruyor hem de zenginleştiriyor” dedi.

ŞEHİRDE FESTİVAL RÜZGÂRI

Brighton & Hove, Mayıs ayı boyunca sadece bu iki festivalle sınırlı kalmadı. Artists Open Houses, sanatçıların evlerini galeri olarak açtığı bir etkinlik olarak sanatseverleri cezbederken, şehirdeki müzeler, kütüphaneler ve parklarda ücretsiz etkinlikler düzenlendi.

X platformunda festivalle ilgili paylaşımlar, özellikle “Beside the Sea” sergisinin yenilikçi sunumu ve Fringe’in çeşitliliği üzerine yoğunlaşarak büyük yankı uyandırdı.

Bir kullanıcı, “Brighton Fringe’de her köşede bir sürpriz var; bu şehir sanatla nefes alıyor!” yorumunu yaptı.

26 Mayıs’a kadar devam edecek Brighton Festivali ve 1 Haziran’a kadar sürecek Brighton Fringe, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim vadetti.

Brighton & Hove, “Marvellous May” ile bir kez daha sanat ve kültürün başkenti olduğunu kanıtladı.