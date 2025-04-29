Sanat dünyasını şoke eden ölüm: Genç oyuncunun cesedi şelale kenarında bulundu

Hint dizi dünyasının parlayan yıldızlarından Rohit Basfore, The Family Man 3 dizisinde rol almaya hazırlanırken, Assam’daki Garbhanga ormanında ölü bulundu. 27 Nisan 2025 Pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada kaybolan Basfore’un cansız bedeni Garbhanga şelalesi yakınında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, genç oyuncunun baş ve yüzünde çok sayıda darp izi tespit etti.

Basfore’un ailesi, olayın bir cinayet olduğunu öne sürüyor. Aileye göre, oyuncu kısa süre önce bir park yeri anlaşmazlığı nedeniyle tehdit almıştı. Aile, Ranjit Basfore, Ashok Basfore, Dharam Basfore ve Amardeep isimli dört kişiyi suçladı. Polis, zanlıların kaçtığını ve haklarında arama çalışması başlatıldığını açıkladı.

Polis, ilk etapta olayın boğulma sonucu gerçekleştiğini düşünse de otopsi bulguları farklı ihtimalleri gündeme taşıdı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Rohit Basfore’un ani kaybı sektörde büyük üzüntüye yol açtı. Dizinin başrol oyuncusu Manoj Bajpayee, sosyal medya hesabından “Çok erken gittin Rohit. Mekânın cennet olsun” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.