Gazzeli dijital sanatçısı Mahasen Al-Khateeb, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Gazze’nin dijital sanat alanında önde gelen isimlerinden Mahasen Al-Khateeb, 18 Ekim’de gerçekleşen bir İsrail hava saldırısında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Al-Khateeb’in ölüm haberi, hem destekçilerini hem de sanat camiasını derinden sarstı. Sanatçı dostu Khaled Jadara, Al-Khateeb’in hayattayken hak ettiği desteği görememesine tepki göstererek, "Herkes şimdi Mahasen’den bahsediyor, ancak o yaşarken kimse ona ya da Gazze’deki sanatçılara ilgi göstermedi," dedi.

Sanat Camiamız Yeterli Desteği Sağlayamadı

Al-Khateeb, Instagram’da 100.000’den fazla takipçiye sahipti ve özellikle illüstrasyon ve karakter tasarımlarını paylaşıyordu. Ancak arkadaşlarına göre, sanat camiası Gazze’de dijital sanatçıları genellikle görmezden geliyordu. Sanatçının ölümü, bu eksikliği bir kez daha gözler önüne serdi. Khaled Jadara, Al-Khateeb’in savaş sırasında sanat camiasından yeterince ilgi görmediğini belirterek, "Neden yaşarken takdir edilmedi?" sorusunu sordu.

Bir Mücadele ve Sanat Hikayesi

Al-Khateeb, dijital sanat konusunda kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçıydı. 2013’te, Gazze’de dijital sanat eğitimi veren bir kurum olmaması nedeniyle YouTube videolarından teknikleri öğrenmiş ve bu alanda kendi atölyesini kurarak başkalarına eğitimler vermişti. Çalışmalarını daha çok Arap ülkelerinden aldığı projelerle sürdürüyordu. Savaş sırasında dahi bilgi birikimini paylaşmaktan vazgeçmeyerek çevrimiçi dersler sunan Al-Khateeb, sanat camiasının Gazze’deki sanatçılara yönelik ilgisizliği konusunda duyduğu üzüntüyü sık sık dile getiriyordu.

Savaşın Gölgesinde Sanat

Saldırılar yoğunlaşırken bile Al-Khateeb, hayat mücadelesini sanata yansıtmayı sürdürdü. İsrail’in hava saldırılarıyla yerle bir olan Gazze’de sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyordu. Sanatçı, sosyal medyada hayatın zorluklarını ve hayatta kalma çabalarını sıklıkla paylaştı. Çizimlerinde ise çoğunlukla Gazze’nin acı dolu hayatını ve hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi konu aldı. Al-Khateeb’in trajik ölümü, sanat dünyasında Gazze’deki dijital sanatçıların desteklenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.