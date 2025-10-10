Bir döneme damgasını vuran 'Fatmagül'ün Suçu Ne?, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova', dizilerinde rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından Fransa’ya yerleştiğini duyurdu.
Sanat dünyasına isyan etmişti! Esra Dermancıoğlu Türkiye’yi terk etti
Her yaptığı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından Fransa’ya yerleştiğini açıkladı. Türkiye’deki sanat çevresinde hak ettiği değeri göremediğini belirten Dermancıoğlu geçtiğimiz ay ‘Sadri Alışık Ödülleri’nde aday gösterilmemesine isyan etmişti.
“KAPATTIM TÜRKİYE’Yİ”
Türkiye’deki hak ettiği görmediğini söyleyen ünlü oyuncunun sözleri dikkat çekti. Dermancıoğlu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Evet, Fransa’ya yerleştim. Kapattım Türkiye’yi. Ev kalmadı, burada hiçbir şey kalmadı."
SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Dermancıoğlu ödül alamamaktan duyduğu hayal kırıklığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şöyle dile getirmişti:
"Niye sanatçıların arasına giremiyorum ben Türkiye’de? Yani belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Çünkü yıllardır tiyatro yapıyorum, dizi yapıyorum. Ve bana Hayalet Dayı ile ödül vermişlerdi, burada bir yanlışlık olmalı.
Affedersiniz Hayalet Dayı ile ben nasıl ödül aldım böyle kıllı bir karakterle? Yok olmuyor, çok üzülüyorum."