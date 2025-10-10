Yeniçağ Gazetesi
10 Ekim 2025 Cuma
Anasayfa Magazin Sanat dünyasına isyan etmişti! Esra Dermancıoğlu Türkiye’yi terk etti

Sanat dünyasına isyan etmişti! Esra Dermancıoğlu Türkiye’yi terk etti

Her yaptığı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından Fransa’ya yerleştiğini açıkladı. Türkiye’deki sanat çevresinde hak ettiği değeri göremediğini belirten Dermancıoğlu geçtiğimiz ay ‘Sadri Alışık Ödülleri’nde aday gösterilmemesine isyan etmişti.

Sanat dünyasına isyan etmişti! Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti

Bir döneme damgasını vuran 'Fatmagül'ün Suçu Ne?, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova', dizilerinde rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından Fransa’ya yerleştiğini duyurdu.

Sanat dünyasına isyan etmişti! Esra Dermancıoğlu Türkiye’yi terk etti - Resim: 2

“KAPATTIM TÜRKİYE’Yİ”

Türkiye’deki hak ettiği görmediğini söyleyen ünlü oyuncunun sözleri dikkat çekti. Dermancıoğlu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sanat dünyasına isyan etmişti! Esra Dermancıoğlu Türkiye’yi terk etti - Resim: 3

"Evet, Fransa’ya yerleştim. Kapattım Türkiye’yi. Ev kalmadı, burada hiçbir şey kalmadı."

Sanat dünyasına isyan etmişti! Esra Dermancıoğlu Türkiye’yi terk etti - Resim: 4

SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Dermancıoğlu ödül alamamaktan duyduğu hayal kırıklığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şöyle dile getirmişti:

Sanat dünyasına isyan etmişti! Esra Dermancıoğlu Türkiye’yi terk etti - Resim: 5

"Niye sanatçıların arasına giremiyorum ben Türkiye’de? Yani belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Çünkü yıllardır tiyatro yapıyorum, dizi yapıyorum. Ve bana Hayalet Dayı ile ödül vermişlerdi, burada bir yanlışlık olmalı.

Sanat dünyasına isyan etmişti! Esra Dermancıoğlu Türkiye’yi terk etti - Resim: 6

Affedersiniz Hayalet Dayı ile ben nasıl ödül aldım böyle kıllı bir karakterle? Yok olmuyor, çok üzülüyorum."

Sanat dünyasına isyan etmişti! Esra Dermancıoğlu Türkiye’yi terk etti - Resim: 7
Kaynak: Haber Merkezi
