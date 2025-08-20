Sanat dünyasında gerginlik: Barış Arduç ödüle layık görüldü Esra Dermancıoğlu isyan etti

Oyunculuk alanında başarılı isimleri ödüllendiren Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri bu yıl 26. kez düzenlenecek. Sinema alanında bu yıl Ayhan Işık Özel Ödülü'nün oyuncu Barış Arduç'a verilecek olmasına tepki yağarken, Dermancıoğlu yıllardır tiyatro ve dizilerde yer almasına rağmen kendisine ödül verilememesine sitem etti.

Beraber adlı yapımdaki başarısıyla Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü de genç oyuncu Mina Demirtaş'ın oldu.

"SANATÇILARIN ARASINA GİREMİYORUM"

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisindeki 'Mukaddes yenge' karakteriyle tanınan Dermancıoğlu ödül alacak kişilerin isimlerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Esra Dermancıoğlu videoda "Şimdi Sadri Alışık Ödülleri'ne baktım. Bu Türkiye'de neden ben sanat ve sanatçılar arasına giremiyorum? Almıyorlar. Belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Yani öyle görüyorum, çünkü yıllardır tiyatro ve dizi yapıyorum. Bana, affedersiniz, Hayalet Dayı ile ödül vermişlerdi. Burada bir yanlış olmalı. 'Hayalet Dayı' ile ben nasıl ödül aldım? Kıllı, böyle salak bir karakterle… Arkadaşlar, olmuyor. Türkiye'de sanatçıların arasına giremiyorum. Çok üzülüyorum" şeklinde konuştu.