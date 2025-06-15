Sanat dünyasını yasa boğan haber! Ünlü yönetmen Kenan Kavut hayatını kaybetti

“Kaçış”, “Kırık Midyeler” ve “Hayal Çetesi” gibi filmleriyle tanınan yönetmenin ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kavut, 45 yaşında yaşamını yitirdi.

Kariyeri boyunca birçok projeye imza atan; “Kaçış”, “Kırık Midyeler” ve “Hayal Çetesi” gibi dikkat çeken yapımlarıyla tanınan yönetmen genç yaşta hayatını kaybetti.

Genç yönetmenin vefatını, Film-San Vakfı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

ACI HABERİ, FİLM-SAN VAKFI DUYURDU

Film-San Vakfı paylaşımında, “Yönetmen Kenan Kavut’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

YÖNETMEN KENAN KAVUT KİMDİR?

1980 yılında Bitlis’te dünyaya gelen Kenan Kavut, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Genç yaşta sinema dünyasına adım atan Kavut, hem uzun metraj filmleri hem de belgeselleriyle Türk sinemasına katkıda bulundu.

Öne çıkan filmleri arasında 2016 yapımı “Kaçış”, 2010 tarihli “Kırık Midyeler (Broken Mussels)”, 2007 yapımları “Simetrik Çatışmalar (Symmetrical Crush)” ve “Güvercin Taklası (Pigeon Tumble)”, 2005’te “Bekar Odaları (Single Rooms)”, 2003’te “Kırmızılar Cenneti (Red’s Heaven)” ve 2001 tarihli “Umudun Büyüsü (The Magic of Hope)” yer alıyor.